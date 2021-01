Zaujímavé knihy

Ahojte, poďme priamo na vec, na knihy, ktoré určite odporúčam na prečítanie, prípadne na vypočutie ak nájdete audioformu.

Charless Duhigg – Sila zvyku.

Asi najlepšia knihu, akú som čítal. Ukazuje pomocou rôznych príbehov ako fungujú zvyky a ako na nich vedia firmy zarobiť pekné peniaze. Kniha vás vie veľa naučiť – napr. ak sa k niečomu neviete dokopať, tak začnite zľahka, aspoň 5 min. každý deň (čítanie, cvičenie, otužovanie, vzdelávanie sa, ...) a vykonávajte danú činnosť aspoň 30 dní. Následné zistíte, že k činnosti ku ktorej ste sa museli „dokopať“ sa vytvoril zvyk a už to ani veľmi neriešite a idete na voľnobeh. Je to super kniha aj na odbúranie zlozvykov, ktoré máte a nemôžte sa ich roky zbaviť. Táto kniha vám k tomu pomôže.

Dale Carnegie – Ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí.

Kniha vyšla už v roku 1936. Fajn oddychové čítanie o psychológií správania sa človeka. Je v nej uvedených pár zásad, ktoré sa osvedčili autorovi počas jeho života. V tejto knihe sú uvedené napríklad:

Nekritizujte, neodsudzujte a nesťažujte sa

Poctivo a úprimne, oceňujte druhých

Vzbudzujte v druhých chuť splniť úlohu

Úprimne sa zaujímajte o druhých

Usmievajte sa

Dokážte počúvať. Povzbudzujte druhých aby hovorili o sebe

A mnoho ďalšieho...

Naviac sa mi páčilo príslovie: „Nadávaj psovi a bude ti na nič!“ Správaj sa k nemu vľúdne a uvidíš tie zázraky!

„Dale Carnegie tvrdil, že všetci ľudia sú výreční, keď sú rozčúlení. Hovorieval, že ak dáte najväčšiemu hlupákovi v meste jednu do zubov, vyskočí na nohy a bude hovoriť tak výrečne, so zápalom a dôrazom, že by mohol súperiť aj so slávnym rečníkom.“

Kevin Leman – 5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa.

Neviete ako na vlastné deti? Sú to malí čerti a neviete si s nimi dať niekedy rady? Táto kniha je určená pre rodičov, ktorým sa hodí pár rád pri výchove detí.

Sám som to skúsil a mal som z toho radosť :-) Veci, ktoré niekedy nešli, alebo iba veľmi ťažko, zrazu boli úplne jednoduché :-) V knihe sa píše, že niektorí rodičia po prečítaní knihy sa tešia, kedy dieťa začne byť vzdorovité, aby na neho vyskúšali nejakú techniku.

Pár hlášok z knihy:

Nič v živote totiž nie je zadarmo. Čím skôr sa to dieťa naučí, tým lepšie.

Princípy – povedz to len raz, otoč sa, odíď

Ak chcete, aby vás vaše dieťa bralo vážne, slová mu adresujte len raz

Najprv A, potom B

Chcete, aby si vaše dieťa dokázalo v živote poradiť? Dajte mu niečo na zodpovednosť

V knihe sú rozpísané podrobné bojové plány, ktoré naozaj fungujú.